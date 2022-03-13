Шредер тайно разговаривал с Путиным несколько часов - СМИ

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер несколько часов разговаривал с президентом России Владимиром Путиным в четверг вечером.
Об этом пишут Reuters, Bild.
Разговор касался прекращения войны в Украине. Хотя не сообщается, чего удалось добиться этим разговором.
У Шредера также был долгий разговор с одним из ближайших советников Путина.
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Шредер с супругой покинули Москву в субботу утром и вылетели в Стамбул.
Бывший канцлер Германии в понедельник вечером встречался с украинской делегацией во главе с нардепом Рустемом Умеровым, который был ранее участником переговоров с Россией о прекращении огня на Донбассе.
Сейчас Шредер остается единственным человеком, который разговаривал как с Путиным, так и с украинской делегацией.
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, являющийся личным другом президента РФ, ранее раскритиковал войну Путина в Украине, но заявил, что "обе стороны допустили ошибки". Он сказал, что НАТО расширилась слишком далеко на восток после окончания холодной войны, тем самым спровоцировав Кремль.
Росія о 4:00 ранку 24 лютого напала на Україну. Російські війська атакували державний кордон України з півночі, зі сходу та Криму. Бої та атаки тривають майже на всьому периметрі державного кордону та в багатьох містах.
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