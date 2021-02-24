Спортсмен стал мировым рекордсменом, проплыв 81 м подо льдом

Чешский фридайвер Дэвид Венцл установил новый мировой рекорд - проплыл почти 81 м подо льдом.
Об этом сообщило издание Reuters.
Спортсмен преодолел дистанцию за 1,5 мин. Погрузился Венцл под лед без гидрокостюма. Температура воды составляла +3°С.
По словам пловца, чувствовал он себя отлично и был уверен, что сможет преодолеть более 80 м.
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"Все прошло быстрее, чем я ожидал. Все было отлично. Я был полон уверенности в том, что проплыву 80 метров, но, конечно же, важность этого момента немного давила на меня и стала единственной сложностью, которая оказалась у меня на пути", - прокомментировал он.
До этого рекорд принадлежал датчанину Стигу Аваллу Северинсену, который проплыл подо льдом около 76 м.
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