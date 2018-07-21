Шпионка Путина участвовала в оккупации Крыма

Гражданка России Мария Бутина, которая была задержана в столице США Вашингтоне по подозрению в работе агентом на Москву, принимала активное участие в установлении оккупационной власти в Крыму в 2014 году. Фото - mk.ru

Гражданка России Мария Бутина, которая была задержана в столице США Вашингтоне по подозрению в работе агентом на Москву, принимала активное участие в установлении оккупационной власти в Крыму в 2014 году.

А в 2009-м Бутина посещала всероссийский фестиваль "Селигер", на котором готовили "сепаратистских лидеров" в Украине и где впервые появился флаг ДНР. Об этом говорится в материале аналитика Вадима Лабаса на Enigma, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уже через год Мария создает организацию "Общественная безопасность и порядок" и активно участвует в оружейной жизни РФ. В 2011 году на базе своей общественной организации Мария создает движение "Право на оружие", который вскоре становится флагманом борьбы за разрешительную систему на короткоствол. Через короткое время "Право на оружие" становится политическим проектом", - рассказал Лабаса.

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После оккупации Крыма Бутина активно включилась в проект "Новороссия" - использовала свое влияние среди определенных слоев населения и призвала к поддержке террористов на востоке Украины.

"После окончательного разгрома проекта "Новороссии" Бутина попадает под крыло заместителя председателя Центробанка Александра Торшина (находится под санкциями США), который в это время становится почетным членом организации "Право на оружие". И уже на началу 2016 года она посылают в США влиять на политические круги", - рассказал аналитик.

Также Бутина является почетным членом "Всеукраинской ассоциации владельцев оружия" (ВАВО).

В американской столице Вашингтон задержали гражданку России 29-летнюю Марию Бутину. Ее подозревают в "проникновении в американскую политическую организацию с целью продвижения интересов РФ". Американские власти заявляют, что Бутина с 2015 до 2017 года работала под руководством высокопоставленного российского чиновника и якобы "проникла в американскую политическую организацию", где занималась "незарегистрированной деятельностью в пользу РФ".