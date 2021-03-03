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среда, 03 марта 2021 13:02

"Сперминатор" стал отцом 78 детей, еще 13 женщин беременны от него

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&quot;Сперминатор&quot; стал отцом 78 детей, еще 13 женщин беременны от него
Американец Ари Нагель / Mirror

Американец Ари Нагель по прозвищу "Сперминатор" - донор спермы. От него уже родились 78 детей, и в настоящее время беременны еще 13 женщин.

Нагель рассказал, что ранее занимался сексом с женщинами, чтобы помочь зачать. Однако теперь сдает сперму, потому что боится незащищенного секса со всеми женщинами, которым помогает. Об этом пишет Mirror.

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Донор говорит, что не получает денег за услуги, хотя с ним расплачиваются объятиями и поцелуями.

"Никогда не брал с женщин плату за то, что помогал забеременеть. Конечно, со мной расплачиваются - объятиями, поцелуями и благодарностью. Рад быть отцом для такого количества детей. Некоторых из них вижу каждый день, некоторых - никогда. Это зависит от семьи", - говорит Нагель.

Человек из Нью-Йорка находится во Флориде, чтобы отпраздновать 4-летний юбилей своих близнецов, прежде чем отправиться в штат Кентукки, где имеет еще одно день рождения. Многие женщины родили от него в США, потому что это значительно проще по логистике. Иногда ездит за границу.

"Дважды ездил в Африку в прошлом месяце, чтобы помочь забеременеть. Месяцем ранее был на Барбадосе, а затем в Грузии. За месяц до этого был в России. Поэтому иногда приходится путешествовать, но большую часть времени провожу в США. Около десятка моих детей были зачаты старомодным сексом на раннем этапе, когда не знал другого способа. Теперь, когда помогаю более чем одной женщине в месяц, трудно заниматься незащищенным сексом и иметь возможность защитить себя и других женщин, которым бы помог потом", - говорит Нагель.

Все 13 женщин, которые сейчас беременные, получили сперму в чашке и искусственно оплодотворили себя.

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