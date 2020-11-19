Спецназовцев обвинили в десятках убийств в Афганистане

Опубликован доклад о военных преступлениях австралийских военных в Афганистане. Фото: Reuters

В Австралии обвинили спецназовцев, воевавших в Афганистане, в 39 убийствах солдат и гражданских азиатской страны.

Отчет основывается на показаниях около 400 свидетелей, а также более чем 20 тысячах документов и более 25 000 фотографий. Об этом сообщает ABC со ссылкой на отчет командующего ВС Австралии Ангуса Кэмпбелла.

Отмечается, что в отчете содержатся доказательства военных преступлений австралийских военных в Афганистане с 2005 по 2016 год.

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Командующий выступил за выплаты компенсаций семьям жертв спецназовцев.

Кэмпбелл рекомендовал провести дополнительное уголовное расследование в отношении 36 инцидентов, связанных с убийствами и случаями неоправданной жестокости.

Силы безопасности Афганистана в провинции Газни ликвидировали одного из главарей террористической организации "Аль-Каида" Абу Мухсина аль-Масри. Он числился в списке самых разыскиваемых террористов Федерального бюро расследований США.