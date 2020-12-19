SpaceX успешно запустила на орбиту секретный спутник для Пентагона

Стоимость аппарата оценивается в 1 миллиард долларов. Фото: Twitter

SpaceX запустила секретный аппарат в интересах Национального управления военно-космической разведки США.

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту разведывательный спутник весом почти семь тонн. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Через восемь минут после взлета многократный ступень ракеты успешно вернулся на Землю. Он сделал свой пятый по счету полет. В целом для частной космической компании Илона Маска этот запуск был 26-м и последним в текущем году. Он ознаменовал новый летний рекорд SpaceX по количеству космических стартов", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что параметры и описание аппарата NROL-108, стоимость которого оценивается в $1 млрд, не раскрываются.

В данной миссии впервые использовали уже летающий степень, статические огневые испытания которого перед этим полетом не проводились.

Ракету-носитель PSLV-C50 со спутником связи CMS-01 запустила на орбиту Индийская организация космических исследований и разработок - ISRO. Запуск состоялся 17 декабря с космодрома на острове Шихарикота.