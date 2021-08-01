Создали спрей от коронавируса штамма Delta. Фото: chemi-pharm.com

Новый спрей от коронавируса защищает от штамма Delta, британских, южноафриканских и бразильских. Препарат под названием BioBlock создали эстонские ученые.

Об этом пишет издание Postimees.

Лабораторные исследования показали, что спрей для носа обеспечивает защиту как от исходного штамма, так и от Delta.

Производить и продавать спрей позволил Департамент здоровья Эстонии на основании заключения группы экспертов по Департамента лекарственных средств, Департамента здоровья, Департамента сельского хозяйства и продовольствия и Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали страны, где больше всего больных Covid-19

Это не лекарственное средство или медицинское устройство. Информация о продукте и информация на упаковке согласованы как с Департаментом лекарственных средств, так и с Департаментом здоровья.

Штамм коронавируса Delta стал таким же заразным, как ветрянка - одна из самых распространенных инфекций в мире. Лицам из групп риска может потребоваться третья доза вакцины, чтобы обеспечить надежный иммунитет, свидетельствуют данные внутренних документов центра по контролю и профилактике заболеваний США