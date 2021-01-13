Создали самый дорогой позолоченный бургер в мире

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Нидерландский шеф-повар Диего Буик приготовил самый дорогой в мире гамбургер, который попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Об этом сообщили на сайте Книги.

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В бургер входят дорогая рыба и икра, мясо, омары, сыр, были трюфель и покрыта сусальным золотом булочка.

Цена бургера составляет €2 050.

Основатель ювелирного дома Renani Jewels Харшит Бансал создал "самое бриллиантовое" в мире кольцо. Для ее создания использовали 12 638 натуральных бриллиантов общей массой 38,08 карата.