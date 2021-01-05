"Самое бриллиантовое" кольцо в мире сделали в виде бархатца

Основатель ювелирного дома Renani Jewels Харшит Бансал создал "самое бриллиантовое" в мире кольцо. Для его создания использовали 12 638 натуральных бриллиантов общей массой 38,08 карата.

Это наибольшее в мире количество бриллиантов, установленное в одном перстне, сообщают на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Фото: instagram.com/renanijewels/

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По данным ювелирной компании, вес изделия составляет 165,45 грамма. Кольцо выполнено в форме бархатца, который почитают в Индии. Каждый лепесток цветка имеет неповторимую форму.

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Предыдущий рекорд в этой же категории также поставили в Индии. Тогда использовали 7801 бесцветный бриллиант высшего качества.