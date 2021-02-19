Создали самую точную карту Земли

Математически невозможно представить поверхность шара как плоскую карту без определенной формы искажений. Фото: pixabay.com

Группа исследователей из США создала самую точную в мире 2D-карту планеты Земля.

Новая карта — круглая и двусторонняя, пишет ScienceAlert. Такой вариант карты от американских исследователей Ричарда Готта, Дэвида Голдберга и Роберта Вандербрея ориентирован на Северное и Южное полушария. Экватор планеты проходит по краю.

"Наша карта на самом деле больше похожа на земной шар, чем другие плоские карты. Чтобы увидеть весь земной шар на глобусе, вам нужно крутить его, а чтобы увидеть всю нашу новую карту, ее просто нужно перевернуть", — отмечает один из создателей карты из Принстонского университета в Нью-Джерси.

Математически невозможно изобразить поверхность шара как плоскую карту без определенной формы искажений, поэтому производителям карт приходится прибегать к математическим приемам, чтобы правильно передать одни земные черты, жертвуя точностью других.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минздраве создали карту пунктов тестирования на коронавирус

Телескоп NASA должен создать 1-ю в мире карту спектрометрии неба в ближнем инфракрасном диапазоне. В начале января стартовала работа над финальными чертежами и аппаратным программным обеспечением. На создание телескопа с эффективным диаметром 20 см и весом 69 кг планируют потратить 2,5 года.