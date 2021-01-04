Создали новую церковь

Портрет короля Генриха VIII Ганса Гольбейна Младшего, 1547 года / Wikipedia

5 января 1531-го Папа Климент VII запретил королю Англии Генриху VIII разводиться и повторно жениться под страхом отлучения от церкви. Генрих, который хотел развестись с женой Екатериной Арагонской, проигнорировал предупреждения Папы. Женился на Анне Болейн. Это привело к его отлучению от церкви и одного из расколов христианства. Возникла отдельная англиканская церковь. Король вообще женился 6 раз.

Екатерина Арагонская была дочерью Фердинанда и Изабеллы Испанских и тетей императора Священной Римской империи Карла V. Генриха VIII волновало, что у него с женой не было законного наследника. Он искал способ расторгнуть брак, согласно догматам католической веры. И был, по общему мнению, достаточно набожным католиком, противником протестантской реформации, которая началась на континенте. Даже получил титул "Защитника веры" от предыдущего Папы Льва X за трактат, который написал против Мартина Лютера.

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Генрих отправил к Папе Клименту VII посланников в надежде, что тот аннулирует его брак. Однако Папа не собирался этого делать. В дополнение к доктринам веры, он был более или менее узником императора Священной Римской империи Карла V, который стремился сохранить брак своей тети с английским королем.

Анна Болейн интересовалась идеями Лютера, реформации и уговорила к ним короля. Генри решил, что его собственное отлучение от церкви будет справедливой ценой за независимость Англии от Папы и возможность стать отцом.

Генрих выгнал Екатерину и женился на Анне тайно в 1532 году и публично в 1533-м. После повторного брака издал ряд указов, которые лишили Англию папского влияния, положив конец господству в стране католической церкви. Так король создал протестантскую англиканскую церковь.

Хотя новая церковь изначально была очень похожа на католическую, эти шаги сделали Генриха и его преемников абсолютными правителями в Англии. Страна присоединилась к ряду немецких государств, а также к Швеции, отбросив католицизм в пользу протестантизма.