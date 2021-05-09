Создали Израиль. На следующий день против него начали воевать

Провозглашение декларации о создании государства Израиль Давидом Бен-Гурионом / Getty Images

14 мая 1948-го, за день до завершения действия британского мандата над Палестиной, "Еврейская национальная рада" под председательством Давида Бен-Гуриона, ссылаясь на резолюцию ООН провозгласила о создании государства Израиль.

В 1917 году Великобритания устами министра иностранных дел Артура Бальфура заявила о поддержке создания в Палестине еврейского национального образования. В следующем году ее поддержали Франция, Италия, США, а в 1922 году "Декларация Бальфура" вошла в решений Лиги наций по урегулированию вопроса о Палестине, а Великобритания получила мандат на управление территориями бывшей Османской империи. В конце 1920-х еврейское население Палестины, в отличие от арабского, получило право выбирать собственные органы власти. С 1929 года между арабами и евреями начались вооруженные столкновения, и Великобритания в течение нескольких лет ограничивала эмиграцию евреев в Палестину, чтобы снять напряженность.

Наплыв еврейских беженцев из Европы в 1930-х, которые спасались от нацистских преследований, закончился арабским восстанием 1936 года, которое длилось 3 года и было жестоко подавлено англичанами. Лондон использовал для этого еврейские подпольные вооруженные формирования. Это привело к краху британской политики построения общего дома для арабов и евреев. Великобритания оказалась втянутой в арабо-еврейский в конфликт. Каждая сторона выдвигала свои претензии к действующей британской администрации.

Во время Второй мировой войны многие евреи прибыли в Палестину нелегально, и радикальные еврейские группы совершили теракты против британских войск, считая, что Лондон занимает проарабские позицию. В 1945 году США вмешались в конфликт и заняли сторону евреев, после чего Великобритания, не находя решения проблемы, подняла палестинский вопрос в ООН.

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ООН рассматривала два проекта решения. Меньшинство стран предлагала создать в Палестине федерацию из еврейских и арабских кантонов. Большинство было за создание двух отдельных государств - Израиля и Палестины. При голосовании предпочтение отдали второму варианту. Великобритания воздержалась и объявила, что выведет войска из подмандатной территории 16 мая 1948-го.

Несмотря на категорические протесты Лиги арабских государств и палестинского Высшего арабского совета, 29 ноября 1947 года Генассамблея ООН решила разделить Палестину. Это стало поводом для очередного арабо-еврейского вооруженного конфликта, который заставил Великобританию досрочно прекратить время своего пребывания в Палестине.

14 мая 1948 года последние британские войска покинули Палестину. В тот же день "Еврейская национальная рада" под председательством Давида Бен-Гуриона, которая провела заседание в тель-авивском музее искусств, провозгласила о создании государства Израиль. На следующий день египетские самолеты провели бомбардировку Тель-Авив, что стало началом Палестинской войны, в которой против Израиля выступили Трансиордания, Ирак, Сирия, Ливан, Саудовская Аравия и Йемен. Благодаря поддержке СССР, который 17 мая 1948 года первым признал независимость Израиля, коалиция арабских государств потерпела поражение.