Советские войска открыли огонь по демонстрантам

Советский танк Т-34-85 в Восточном Берлине 17 июня 1953-го / CC BY-SA 3.0 de

16 июня 1953-го в Восточном Берлине началась забастовка строителей. На следующий день она переросла в масштабное восстание против коммунистического режима в ГДР. Восстание подавили силой с помощью танков советских войск в Германии. Среди демонстрантов и прохожих погибли по меньшей мере 34 человека. В общем погибли не менее 39 человек.

Берлинское восстание началось с мирного марша протеста против повышенных норм выработки. В акции приняли участие около 5 тыс. рабочих. Хода завершилась за 3 ч., но протесты возобновились утром следующего дня. На улицы вышли несколько сотен тысяч человек. Автомобильное движение было остановлено. Тысячи людей срывали коммунистические флаги и перебрасывали киоски.

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Восточногерманские и советские войска с танками и бронетехникой ввели в город в ночь на 17 июня. После полудня они пошли на демонстрантов, армия открыла огонь. Власти ввели чрезвычайное положение. Восстание быстро подавили.

Одиночные демонстрации и изолированные инциденты происходили в течение нескольких недель. Восстание охватило среднем 700 населенных пунктов ГДР.

Тот факт, что немецкие солдаты стреляли в рабочих, привел к потере большого количества членов правящей партии.

Советские войска также создали суды. 19 повстанцев были приговорены к смертной казни и расстреляны. Сотни людей были приговорены к принудительным работам в Сибири. По одним исследованием, около 20 солдат Красной армии якобы отказались стрелять в демонстрантов и их казнили. По другим исследованиям, нет доказательств, что было такое неповиновение и казни.