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пятница, 21 февраля 2020 04:44

Советника Трампа приговорили к 40 месяцам тюрьмы

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Советника Трампа приговорили к 40 месяцам тюрьмы
Стоуна приговорили к 40 месяцам тюрьмы. Фото: Укринформ

Судья Окружного суда Вашингтона Эми Берман Джексон осудила экс-советника президента Трампа, Роджера Стоуна, к трем годам и четырем месяцам заключения.

"Соратник Трампа Роджера Стоуна приговорили к 40 месяцам заключения. Он был признан виновным в прошлом году по семи пунктам обвинений, в том числе, за препятствование следствию, ложь Конгресса и давление на свидетелей", - сообщает CNN.

Таким образом, доверенное лицо Трампа, которую судили по результатам российского расследования спецпрокурора Мюллера, получила реальный срок наказания в суде Вашингтона несмотря на давление со стороны президента на судебную систему США.

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Бывшие сотрудники минюста США требуют отставки генерального прокурора Уильяма Барра, который, по их мнению, обнаружил предвзятость в отношении обвиняемого Стоуна по делу о возможных связях Трампа с Кремлем.

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