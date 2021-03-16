Совет ЕС продлил санкции против России

ЕС продлил санкции против России. Фото: dw.com

Во вторник, 16 марта, вступают в силу ограничения Совета ЕС против России за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Об этом говорится в опубликованном постановлении Совета ЕС от 12 марта, которое появилась в Официальном журнале Евросоюза 15 марта.

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Санкции продлили еще на 6 месяцев. Ограничения будут действовать до 15 сентября 2021 года.

"Решение вступает в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале Европейского Союза", - говорится на сайте.

США хотят осуществить ряд кибератак на внутренние системы российской власти в ответ на хакерскую атаку России через программное обеспечение фирмы SolarWinds.