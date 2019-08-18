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понедельник, 19 августа 2019 02:24

Сосиска в ванной, яйцо в постели: фотопроект Чейза Миддлтона
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Американский фотограф Чейз Миддлтон делает фотографии похожи на стоп кадры из музыкальных клипов
Фото: Чейз С. Миддлтон
Американский фотограф Чейз Миддлтон делает фотографии похожи на стоп кадры из музыкальных клипов
Американский фотограф Чейз Миддлтон делает фотографии похожи на стоп кадры из музыкальных клипов
Американский фотограф Чейз Миддлтон делает фотографии похожи на стоп кадры из музыкальных клипов
Американский фотограф Чейз Миддлтон делает фотографии похожи на стоп кадры из музыкальных клипов

Американский фотограф Чейз Миддлтон делает фотографии на границе между фэшн-фотографией и сюрреалистическим хоррором.

Они напоминают стоп-кадры со съемок музыкальных клипов - яркие и имеют тщательно продуманные детали, сообщает Bird In Flight.

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"Я начала фотографировать в 8 лет. Однажды за ужином отец сильно напился. На следующий день он, возможно, проснулся с чувством стыда. Чтобы загладить ситуацию, отвез меня в магазин и купил камеру", - говорит фотограф.

Фотограф утверждает, на фотографиях показывает то, что обычно люди не замечают, или не хотят видеть.

"В фотографии меня привлекает все немного извращенное, удивительное и соблазнительное. Думаю, большинство из нас редко удивляются почему-то, поэтому такие моменты надо ценить".

Швейцарские фотографы Урсула Шпрехер и Энди Кортеллини сделали фотопроект "HobbyBuddies". Это групповые портреты людей, которые регулярно встречаются благодаря общему хобби. Оказывается, есть группы не только радиолюбителей, но и БДСМ.

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