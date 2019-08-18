Сосиска в ванной, яйцо в постели: фотопроект Чейза Миддлтона

Фото: Чейз С. Миддлтон

Американский фотограф Чейз Миддлтон делает фотографии на границе между фэшн-фотографией и сюрреалистическим хоррором.

Они напоминают стоп-кадры со съемок музыкальных клипов - яркие и имеют тщательно продуманные детали, сообщает Bird In Flight.

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"Я начала фотографировать в 8 лет. Однажды за ужином отец сильно напился. На следующий день он, возможно, проснулся с чувством стыда. Чтобы загладить ситуацию, отвез меня в магазин и купил камеру", - говорит фотограф.

Фотограф утверждает, на фотографиях показывает то, что обычно люди не замечают, или не хотят видеть.

"В фотографии меня привлекает все немного извращенное, удивительное и соблазнительное. Думаю, большинство из нас редко удивляются почему-то, поэтому такие моменты надо ценить".

Швейцарские фотографы Урсула Шпрехер и Энди Кортеллини сделали фотопроект "HobbyBuddies". Это групповые портреты людей, которые регулярно встречаются благодаря общему хобби. Оказывается, есть группы не только радиолюбителей, но и БДСМ.