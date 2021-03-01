Соседи 5 лет не замечали смерти мужчины

Улица, на которой жил человек / Google Maps

Полиция обнаружила гниющий труп, который пролежал на диване целых 5 лет.

Власти испанского курортного острова Майорка сделали шокирующее находку в городе Кала Миллор. Об этом пишет Daily Star.

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С полицией связались соседи, которые забеспокоились, потому что долгое время не получали известий от соседа, который жил в их доме. 55-летнего Берната Маскида Барсело не видели годами. Одна из обеспокоенных соседок передала полиции запасной ключ, который ей дал домовладелец несколько лет назад. Офицеры не раз стучали в дверь, и, не услышав ответа, открыли самостоятельно.

Войдя в дом, полиция почувствовала сильный запах, а потом обнаружила мумифицированный скелет Барсело, лежавший на его диване, накрытый одеялом.

Мужчина жил в ужасных условиях. Есть подозрение, что у него был синдром Диогена, также известный как синдром старческой нищеты. Для него характерна небрежность к себе, домашняя нищета и социальная изоляция.

Судебно-медицинская экспертиза еще не подтвердила точное время смерти, но предварительная проверка показала, что мужчина мог умереть примерно 5 лет назад. Возможные причины смерти Барсело выяснят медики.