Сообщили, за сколько Трамп хотел купить Гренландию

Трамп хотел использовать остров в стратегических целях. ФОТО: МИР 24

Дональд Трамп хотел приобрести Гренландию за $ 600 млн в год.

В администрации американского президента также обсуждали одноразовую крупную выплату Дании, чтобы подтолкнуть ее к соглашению, пишет Washington Post.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала идею продажи Гренландии Соединенным Штатам абсурдной.

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"Сейчас Соединенные Штаты проявляют все больший интерес к Арктике из-за китайской и российской экспансии. Изменения климата и таяния льда делают ее более доступной, открывая новые районы Арктики для судоходства и добычи ресурсов ", - говорят в администрации Трампа.

Американский лидер отменил запланированный ранее визит в Данию из-за того, что премьер этой страны не поддержала идею Трампа купить остров Гренландия.