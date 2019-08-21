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среда, 21 августа 2019 16:55

Сообщили, за сколько Трамп хотел купить Гренландию

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Сообщили, за сколько Трамп хотел купить Гренландию
Трамп хотел использовать остров в стратегических целях. ФОТО: МИР 24

Дональд Трамп хотел приобрести Гренландию за $ 600 млн в год.

В администрации американского президента также обсуждали одноразовую крупную выплату Дании, чтобы подтолкнуть ее к соглашению, пишет Washington Post.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала идею продажи Гренландии Соединенным Штатам абсурдной.

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"Сейчас Соединенные Штаты проявляют все больший интерес к Арктике из-за китайской и российской экспансии. Изменения климата и таяния льда делают ее более доступной, открывая новые районы Арктики для судоходства и добычи ресурсов ", - говорят в администрации Трампа.

Американский лидер отменил запланированный ранее визит в Данию из-за того, что премьер этой страны не поддержала идею Трампа купить остров Гренландия.

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