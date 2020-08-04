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вторник, 04 августа 2020 22:45

Сообщили обстоятельства масштабного взрыва в Бейруте и показали последствия
20

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В Бейруте произошел большой взрыв, в городе значительные разрушения
Фото: Reuters
В Бейруте произошел большой взрыв, в городе значительные разрушения
В Бейруте произошел большой взрыв, в городе значительные разрушения
В Бейруте произошел большой взрыв, в городе значительные разрушения
В Бейруте произошел большой взрыв, в городе значительные разрушения

В порту Бейрута взорвалась не пиротехника, а конфискованная взрывчатка.

Об этом сообщил руководитель Главного управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим, пишет государственное информагентство NNA.

Конфискованные взрывоопасные вещества свозили на склад в порту Бейрута в течение многих лет.

МИД Украины сообщает, что среди пострадавших украинских дипломатов нет, сообщает "Інтерфакс-Україна".

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"Среди сотрудников посольства и членов их семей пострадавших нет. Работают "горячие линии" в посольстве и МИД. Наше дипломатическое учреждение сейчас выясняет возможное наличие граждан Украины среди пострадавших в результате взрыва", - сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко.

В районе порта в столице Ливана Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, многие пострадали. По всему городу выбиты окна, перевернуты автомобили.

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04
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