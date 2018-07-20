Сообщили неожиданные новости о пострадавшего от "Новичка"

Чарли Роули не опасен для людей. Фото: Folha - Uol

Пострадавшего от нервно-паралитического вещества класса "Новичок" в британском Эймсбери Чарли Роули выписали из больницы.

"Мы желаем ему скорейшего дальнейшей поправки. Полиция Уилтшира продолжит сотрудничать с другими учреждениями, чтобы помочь мистеру Роули быстрее восстановиться", - сказал начальник полиции графства констебль Кир Притчард, передает "Сегодня".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отравление "Новичком": Умерла одна из жертв

По мнению медиков, пострадавший от "Новичка" не несет угрозы заражения другим людям.

Британская пара отравилась веществом "Новичок" в городе Эймсбери после контакта с зараженным предметом. Стерджесс и Роули были госпитализированы в районную больницу Солсбери, где ранее лечились Сергей и Юлия Скрипачи.