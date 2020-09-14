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понедельник, 14 сентября 2020 16:17

Сообщения о насилии в Беларуси вызывают тревогу - глава ООН

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Сообщения о насилии в Беларуси вызывают тревогу - глава ООН
ООН обеспокоена репрессиями в Беларуси. Фото: REUTERS

Глава ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что в ее офис поступают тревожные сообщения о насильственном подавлении мирных демонстраций со стороны силовиков, которые происходят в Беларуси.

Об этом она сообщила на заседании совета в Женеве, где запланированы срочные дебаты относительно Беларуси, пишет Reuters.

"Сообщение продолжают указывать на ненужное или чрезмерное применение силы сотрудниками правохранительных органов", - сказала Бачелет.

Она отметила, что существуют ограниченные доказательства любых шагов со стороны белорусских властей по рассмотрению сообщений о нарушении прав человека.

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Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала протестующих в Беларуси в своем еженедельном видеообращении. Меркель сказала, что в последние дни с большим беспокойством наблюдает за событиями в стране.

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