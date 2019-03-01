Солсбери окончательно очистили от "Новичка"

Город объявили чистым от "Новичка". Фото: "Цензор.нет"

Власти Великобритании объявила город Солсбери, в котором сотрудники ГРУ отравили бывшего российского шпиона Сергея и его дочь Юлию Скрипалей, очищенным от нервно-паралитического вещества "Новичок".

Это произошло почти через год после отравления, сообщает "Радио Свобода".

Силовики передали местным властям дом Скрипалей - последний из 12-ти потенциально загрязненных участков в городе.

Генерал-лейтенант армии Тай Урч назвал операцию по очистке от "Новичка" самой длинной из когда-либо проведенных на британской земле.

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В операции принимали участие от 600 до 800 специально обученных военнослужащих, включая взводы химической, биологической и радиационной защиты.

В ходе операции военные собрали несколько тысяч образцов материала, которые проверили на загрязнение.

По словам координатора работ по деактивации Алистара Каннингема, бывший дом Скрипаля готовятся отремонтировать и дальше использовать как жилой дом.

В сети показали фото третьего подозреваемого в отравлении российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.