Шольц объяснил, почему Германия передала Украине шлемы вместо оружия

Олаф Шольц объяснил, почему Украине предоставили только защитные шлемы, а не оружие. Фото: Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил решение передать Украине 5 тыс. касок на фоне угрозы нового вторжения России.

Об этом сказал в интервью The Washington Post.

По словам Шольца, шлемы вместо вооружения передали, поскольку это предусматривают нормы экспортного контроля. И Киев сам пригласил у Берлина такую ​​помощь.

"Во-первых, это Украина попросила предоставить шлемы. И мы отреагировали. Во-вторых, мы придерживаемся строгих критериев экспортного контроля по передаче оружия в кризисные регионы", - заявил он.

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Добавил, что нынешние немецкие власти придерживаются политики предшественников по ограничениям на экспорт оружия из страны.

Шольц также прокомментировал возможность остановки проекта российского газопровода "Северный поток-2" в случае вторжения России в Украину. По его словам, "рассматривают все варианты".

"Мы согласились, что будем поддерживать Украину, будем упорно бороться за транзит газа через Украину. И продемонстрируем сильную позицию, если транзит подвергнется угрозе", - сказал канцлер.

Олаф Шольц находится с визитом в США, где должен встретиться с президентом Джо Байденом, это будет его первая встреча в качестве канцлера с американским президентом. 14 февраля канцлер Германии посетит Украину, а 15-го - Россию. 26 января министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт заявила, что Германия предоставит Украине 5 тыс. военных защитных шлемов. По ее словам, это будет "четким сигналом", что Берлин на украинской стороне. Пользователи в соцсетях высмеяли такую ​​инициативу. Мол, на фоне новостей о новом вторжении России и оказании вооруженной помощи Украине США и Британией, она кажется смешной.