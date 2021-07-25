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воскресенье, 25 июля 2021 15:53

Сокрушительные пожары всколыхнули Испанию: впечатляющие фото
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В Испании вспыхнуло сразу несколько крупных лесных пожаров.

Возгорание зафиксировали в Андалусии, Кастилии-Ла-Манча и Каталонии, сообщает ТАСС.

В районе населенного пункта Льетор в провинции Альбасете огонь уничтожил около 1 тыс. га леса. К тушению пожара привлекли военное подразделение по чрезвычайным ситуациям.

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Лесные пожары вспыхнули в трех регионах Испании. Фото: korrespondent
Лесные пожары вспыхнули в трех регионах Испании. Фото: korrespondent
Лесные пожары вспыхнули в трех регионах Испании. Фото: korrespondent
Лесные пожары вспыхнули в трех регионах Испании. Фото: korrespondent
Лесные пожары вспыхнули в трех регионах Испании. Фото: korrespondent

В Каталонии бушуют сразу два пожара - в провинциях Таррагона и Жирона. Огонь уничтожил более 1,1 тыс. га леса.

В районе андалусского муниципалитета Вильярраса также возникло возгорание. На данный момент выжжено около 600 га леса.

Запад США страдает от 80 масштабных пожаров. Самая большая из них бушует в штате Орегон - более 1,2 тыс. Кв. км. Эвакуировали тысячи людей.

Горят 13 штатов. В общем огонь сжег уже более 4,8 тыс. Км кв. леса - 485 тыс. га. Более 20 тыс. Пожарных и волонтеров пытаются побороть стихию.

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Дата
25
июля

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