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понедельник, 16 декабря 2019 08:18

"Шокин был дважды отравлен": юрист Трампа показал информацию о поездке в Украину

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&quot;Шокин был дважды отравлен&quot;: юрист Трампа показал информацию о поездке в Украину
Личный юрист Трампа Руди Джулиани. Фото: Stmegi

Юрист президента США Руди Джулиани заявил, что украинский экс-прокурор Виктор Шокин был отравлен дважды во время своей работы.

"Шокин был уволен из-за угрозы Байдена остановить выделение миллиарда долларов жизненно важной помощи США. Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен дважды доведен до смерти, но выздоровел. Если это станет известно в Украине, то полетит много голов", — говорит Рудольф Джулиани, сообщает НВ.

Также он отметил, что процедура импичмента Дональда Трампа была инициирована Демократической партией, чтобы прикрыть коррупционные преступления Джо Байдена и его семьи в Украине.

"Импичмент от демократов за невинную поведение имеет целью помешать расследованию коррупции во времена Обамы: миллиарды отмытых долларов, нецелевое использование миллиардов долларов, вымогательство и взяточничество, сговор Национального комитета Демократической партии с Украиной, чтобы уничтожить кандидата Трампа", — заявил адвокат президента США Рудольф Джулиани.

Джулиани сообщил, что бывшая посол США в Украине Мари Йованович способствовала отказе в визах важным свидетелям коррупции Байдена.

"Юрий Луценко показал записи, которые подтверждают, что посол Йованович по крайней мере дважды давала ложные показания. Она отказывала в выдаче виз свидетелям, которые могли доказать коррупцию Байдена и демократов", — сообщил адвокат.

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4 декабря стало известно о внезапном прибытии Джулиани в Киев.

Здесь он встретился с внефракционным народным депутатом Андреем Деркачем, а также с народным депутатом от Слуги народа Александром Дубинским.

Американские СМИ называют Джулиани важным фигурантом дела об импичменте — якобы он выполнял поручения Трампа, касающиеся незаконного давления на Украину. Сотрудник посольства США в Украине Дэвид Холмс заявил, что Джулиани имел прямое влияние на американскую политику в отношении Украины.

Президент США говорил, что поручил Джулиани бороться с коррупцией в Украине через его репутацию "борца с преступностью".

NYT сообщило, что 3 декабря в Будапеште Джулиани встретился с бывшим украинским прокурором Юрием Луценко. Как сказано в материале, с адвокатом Трампа в Будапеште также встречались бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко и бывший народный депутат от Радикальной партии Андрей Артеменко.

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Дата
16
декабря

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