Софию Сапегу могут выдать России - МИД Беларуси

Могут быть приняты решения и о помиловании и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в России. Фото: instagram.com/SAPEGA_SOFIA_

Задержанную спутницу соучредителя белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича россиянку Софию Сапегу могут помиловать или передать для отбывания наказания в РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает "Коммерсант".

"Решение должен принять суд. Скорее всего, суд состоится в Беларуси, с учетом того, что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры. Как будет развиваться ситуация дальше, я не могу предсказать, потому что существуют разные варианты. Главой государства могут быть приняты решения и о помиловании и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в России. Надо подождать", - сказал он.

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23 мая белорусские власти прибегли к принудительной посадке самолета компании Ryanair из Афин в Вильнюс под предлогом возможного теракта на борту. После посадки был арестован активист и оппозиционный журналист Роман Протасевич и его спутница София Сапега. Ее подозревают в нескольких преступлениях, якобы совершенных с августа по сентябрь 2020 года.