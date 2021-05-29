Сообщили о состоянии задержанной девушки Протасевича

София Сапега была задержана вместе с активистом Романом Протасевичем. Фото: ВВС

Белорусские силовики впервые пустили адвоката к девушке задержанного Романа Протасевича – Софии Сапеге, которую мир тоже признал политзаключенной.

"Она выглядит бодрой и здоровой. С её слов, никакое физическое насилие к ней с момента задержания до настоящего времени не применялось", — рассказал адвокат Сапеги Александр Филанович телеканалу "Дождь".

Адвокат подчеркнул, что Сапега "не теряет бодрость духа" и надеется на скорейшее разрешение ситуации.

"Понимаете, мы оцениваем клиентов по другой шкале. Когда приходишь в СИЗО и видишь клиента, убитого в ноль - это сразу ощущается. С таким человеком трудно работать. За Софьей ничего подобного не наблюдалось. Она спокойно отвечала, бодро реагировала на мою речь, улыбается каким-то моим шуткам", — добавил адвокат Сапеги.

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Филанович отметил, что при этом Сапега, "конечно в стрессе, определенная паника присутствует".

23 мая белорусские власти прибегли к принудительной посадке самолета компании Ryanair из Афин в Вильнюс под предлогом возможного теракта на борту. После посадки был арестован активист и оппозиционный журналист Роман Протасевич и его спутница София Сапега.