Соцсети удалили видеообращение Трампа

Видеообращение Трампа заблокировали. Фото: Reuters

Facebook, YouTube, а позже и Twitter удалили видеообращение президента США Дональда Трампа, призывавшего своих сторонников покинуть здание Капитолия.

В нем он в очередной раз заявил об "украденных выборах", сообщают СМИ.

Вице-президент Facebook Гай Розен в Twitter написал, что видео было удалено, поскольку нынешняя ситуация "чрезвычайная".

"Это чрезвычайная ситуация, и мы принимаем соответствующие чрезвычайные меры, включая удаление видео президента Трампа. Мы удалили его, поскольку считаем, что это способствует насилию, а не уменьшает риск его продолжения", - сказал Розен.

Twitter позже заблокировал аккаунт Дональда Трампа до тех пор, пока он не удалит три твита, нарушающих правила платформы — и следующие 12 часов после того, как твиты будут удалены.

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В Вашингтоне сторонники Дональда Трампа вышли на протесты против результатов президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Во время акции протеста произошли стычки с правоохранителями.