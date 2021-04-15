Собрались на праздник покидаться коровьим дерьмом, несмотря на рекорды коронавируса

Праздник, во время которого в Индии бросаются коровьим дерьмом / News lions

Несмотря на рекордное количество заболеваний, в Индии тысячи крестьян собрались на праздник, во время которого бросаются коровьим дерьмом.

Тысячи крестьян попали на видео соответствующего праздника. Празднование позволила местные власти, несмотря на стремительный рост количества случаев заражения Covid-19. Об этом пишет Daily Mail.

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В стране впервые зарегистрировали более 200 тыс. новых случаев заболевания в день и более 1000 смертей 2-й день подряд.

Индийский врач Шашанке Джоши назвал рост количества новых случаев заболевания "цунами", которое застало власти врасплох. По его словам, система здравоохранения страны близка к коллапсу, поскольку больницам не хватает кислорода для поддержания жизни пациентов.

Новые всплески связывают с новыми штаммами коронавируса. Похожие мутации в ЮАР, Великобритании и Бразилии тоже привели к резкому увеличению количества новых случаев заболевания и смертей в этих странах.

Массовые религиозные собрания происходят параллельно и в других местах в Индии. Тысячи индуистов собрались, чтобы помолиться на берегу Ганга в начале этой недели.

В Индии с населением 1,37 млрд людей зарегистрировано более 14 млн случаев Covid-19, что есть 2-м показателем в мире после США. В стране также зафиксировано более 173 тыс. смертей, что является 4-м показателем по абсолютному количеству в мире, хотя эксперты говорят, что цифра почти точно сильно занижена. Эксперты говорят, что настоящая количество погибших может быть в 2-3 раза выше.