Собака-робот может быть защитником и помощником по дому

AlphaDog может подниматься по лестнице и использует искусственный интеллект для выполнения задач / Weilan

Китайская технологическая компания Weilan разработала домашнюю собаку AlphaDog.

Роботизированное животное выглядит как персонаж из фантастического фильма, использующее искусственный интеллект для выполнения команд. Об этом пишет Daily Star.

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Его компьютерная система может быть предназначена для защиты людей и имущества, патрулирования парков и домов, направления слепых, доставки пакетов к входной двери, осмотра особо опасных мест, включая машины и трубы. И даже проведения спасательных операций.

Животное использует датчики и технологию искусственного интеллекта, чтобы видеть и слышать окружающую среду и выполнять поставленные задачи автономно. Оно может идти, бежать рысью или галопом или скакать со стандартной человеческой скоростью и даже подниматься по лестнице.

Он может проработать несколько часов, прежде чем разрядится. А затем аккумулятор нуждается в подзарядке. Различных моделей собак-роботов можно купить от $5 тыс. 600.

Гонконгские разработчики гуманоида Софии хотят поставить производство знаменитого работа на поток. Планируют запустить массовое производство уже в этом году. Создатель Софии доктор Дэвид Хэнсон говорит, что всемирная пандемия открыла новые возможности для индустрии робототехники. Поэтому время ими воспользоваться, чтобы помочь людям.