Собака Байденов напала на человека второй раз за месяц

Собака Байдена Мейджор снова укусил человека. Фото: pravda.com

Немецкая овчарка президента США Джо Байдена Мейджор во второй раз покусала человека.

Предыдущее нападение произошло 3 недели назад, пишет BBC.

Семья Байденов взяла овчарку из приюта в 2018 году. Собаке уже 3 года. Он на 10 лет моложе другого пса Чемпа. Оба домашних любимца поселились в Белом доме еще за неделю до инаугурации Байдена.

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По словам представителя первой леди Джилл Байден Майкла Лароса, покусанного Мейджором человека осмотрели медики Белого дома, прежде чем вернуть работника на работу. Он заявил, что Мейджор все еще приспосабливается к новому окружению.

Некоторые СМИ утверждают, что пес покусал сотрудника Службы национальных парков. Однако официального подтверждения Белый дом не предоставил.

8 марта 2021 года овчарка президента США Джо Байдена Мейджор укусил охранника Белого дома.