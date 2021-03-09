Собак Джо Байдена вывезли из Белого дома

Немецких овчарок президента США Джо Байдена и первой леди Джилл Байден перевезли в семейный дом в штате Делавэр после того, как пес Мейджор "продемонстрировал агрессивное поведение".

Мейджор и раньше проявлял агрессию к персоналу и охране Белого дома, пишет The Hill.

"С Мейджором произошел инцидент. Он укусил охранника Белого дома", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/joebiden

В ноябре 2018 года Байден взял 3-летнюю овчарку из Ассоциации защиты животных штата Делавэр.

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25 января собаки президента Байдена переехали в белый дом. У его предшественника Дональда Трампа и его семьи не было домашних любимцев. Поэтому с перерывом в 4 года в Белом доме появились овчарки Мейджор и Чемп. Мейджор стал первым псом из приюта в Белом доме. Однако животные и раньше жили в резиденции президентов США. До этого там был Юки - щенок смешанной породы, брошенный владельцем на заправке в Техасе и спасенный дочерью президента США Линдона Джонсона Люси. Жила там также семейная кошка Билла Клинтона-Сокс.