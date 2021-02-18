Снежный шторм оставил без электричества и еды миллионы людей: фото

В США, в штате Техас произошел редкостный зимний шторм.

Люди жалуются на нехватку пищи и перебои с электроэнергией. Об этом сообщает Insider.

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На снимках из продуктовых магазинов видны длинные очереди и дефицитные полки.

Зимний шторм нарушил поставки продуктов питания в штате - фруктовые и овощные культуры замерзли во время шторма, мясо испортилось в продуктовых магазинах, когда отключилась электроэнергия, а на полках осталось мало еды.

Киев и область 2-ю неделю подряд в снежном плену. Дороги и тротуары продолжают напоминать квест. За минувшие сутки только из столицы вывезли более 13,5 тыс. т снега.