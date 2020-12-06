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воскресенье, 06 декабря 2020 20:59

Снегопад вызвал транспортный хаос
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Мощные снегопады, прошедшие в Альпах в последние дни, привели к транспортному хаосу во многих регионах, отключений электроэнергии и реальной угрозы схода лавин.

В горных районах Австрии заблокировано много дорог, а теми, что открыты, можно проехать только с использованием противоскользящих цепей на колесах. Об этом сообщает DW.

На перевале Бреннер между Австрией и Италией было остановлено железнодорожное сообщение, также было ограничено движение на автомагистрали.

Снегопады в Альпах: хаос на дорогах и угроза схода лавин. Фото: DW
Снегопады в Альпах: хаос на дорогах и угроза схода лавин. Фото: DW
Снегопады в Альпах: хаос на дорогах и угроза схода лавин. Фото: DW
Снегопады в Альпах: хаос на дорогах и угроза схода лавин. Фото: DW

По данным местных служб, во всем Восточном Тироле наблюдаются перебои с поставками электроэнергии. К ликвидации последствий непогоды привлекли в общем 1,4 тысячи спасателей. Также в регионе объявили высший уровень опасности схода лавин.

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По данным местных властей, в некоторых местах следует ожидать спонтанных восхождений крупных лавин. Жителей осаждаемых районов попросили, по возможности оставаться дома.

Кроме того, снежный непогода заставила организаторов перенести соревнования Кубка мира по гигантскому горного слалома среди мужчин. Спортивное мероприятие должен был пройти в это воскресенье на итальянском горном курорте Санта-Катерина-Вальфурва. В то же время, за высокого риска схода лавин были отменены два заезда в супергиганте у женщин в швейцарском Санкт-Морице.

В Карпатах на горе Поп Иван сыплет снег. Температура -1 ° С, видимость плохая.

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Дата
06
декабря

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