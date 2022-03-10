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пятница, 11 марта 2022 00:31

Спецтема: Война России против Украины

Смертельный конфликт - США и ЕС не верят в быструю победу Украины

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Смертельный конфликт - США и ЕС не верят в быструю победу Украины
США хотят убедить Путина ослабить свои требования. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Война в Украине, вероятно, обречена затянуться надолго. Это может вызвать сокрушительное опустошение в Украине и мощный гуманитарный кризис.

Администрация президента США Джо Байдена и ее союзники говорят, что пока не видят четкий конец военной фазы конфликта с Россией, пишет издание Washington Post со ссылкой на 17 чиновников администрации, дипломатов, политиков и экспертов.

Также в издании отмечают, что мир не ожидал такого сопротивления российской агрессии от украинцев и ожидали скорой победы РФ. Однако теперь, когда оккупанты терпят сокрушительные потери, ЕС и США считают, что война может продолжаться значительно дольше.

Это приведет к еще более смертельному и затяжному конфликту. С началом третьей недели войны для Байдена и его команды тоже наступает трудный этап конфликта. Они должны контролировать Владимира Путина, пока не поддающегося контролю, отмечает WP.

Пока все санкции и сопротивление России не дают нужного результата, а российские оккупанты продолжают наступать на города. Даже после победы Украина и ее западные соседи останутся с обузой гуманитарного кризиса.

"Чем дольше это длится, тем вероятнее становится то, что Россия терпит поражение. Но также больше людей погибнет", - отметил изданию европейский дипломат, захотевший сохранить анонимность.

В настоящее время весь мир ощущает "продвижение вперед" в разрешении военного конфликта, заявил бывший заместитель помощника министра обороны по вопросам политики Европы и НАТО Джим Таунсенд.

"Эндшпиль будет очень сложным, ведь придется разбираться с Путиным, каким бы он ни был, поднимать Украину снова на ноги, а также думать, что делать с санкциями", - сказал Таунсенд.

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В настоящее время силы США направлены на то, чтобы нанести экономике РФ сокрушительные потери, отметил высокопоставленный чиновник администрации Байдена. Однако они не могут расширить военную помощь Украине, потому что страна не хочет вступать в прямую конфронтацию с ядерной Россией. По словам американского президента, США не будут отправлять войска на Украину и отказались закрыть украинское небо.

За три недели войны администрация Байдена фактически не общалась с Путиным. Однако чиновники подчеркивают, что в Москве по-прежнему работает американское посольство, а также существует телефонный канал связи с министерством обороны РФ через Штаб-квартиру европейского командования войсками США.

Кроме этого, иностранные дипломаты хотят убедить Путина ослабить свои требования по "полной демилитаризации" Украины. Однако чиновники США и Франции относятся к этому скептически. США не спешит разговаривать с российским президентом, считая его взгляды на дипломатию несерьезными.

"Важно помнить, что в течение этого кризиса, созданного Путиным и Россией, мы пытались предложить возможный выход президенту Путина. Он единственный, кто может решить согласиться воспользоваться этим выходом. Но до сих пор каждый раз при каждой возможности это сделать он давил на педаль газа и продолжал нестись по своей ужасной дороге", - сказал Госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, администрация Байдена ожидает "стратегическое поражение" РФ.

"Трудно предложить какие-либо инициативы, когда позиция Кремля остается в духе: "Мы будем уничтожать Украину, пока она не изменит свою конституцию... не демилитаризуется и денацифицируется", - чтобы это не значило", - сказал чиновник Госдепартамента Washington Post.

Однако оставлять неизменной ситуацию в Украине США тоже не планируют.

"Россияне не собираются идти на уступки, сидя за столом с французами, турками, израильтянами или украинцами", - сказал директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро.

Попытка провести прямые переговоры с Россией с использованием определенных рычагов воздействия, в том числе санциями и другими экономическими ограничениями, имеет смысл, отмечает старший политолог Rand Corp Сэмюэль Чарап.

"Нужно добиваться, чтобы президент США стал тем, кто попытается подтолкнуть Путина к изменению его военных целей, к переговорам с Зеленским и прекращению огня", - сказал он.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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