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вторник, 30 марта 2021 14:45

Слив ядерных кодов или котенок на клавиатуре: Пентагон напугал мир странным твитом

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Слив ядерных кодов или котенок на клавиатуре: Пентагон напугал мир странным твитом
Пентагон опубликовал странній твит. Фото: Reuters

Стратегическое командование Вооруженных сил США 28 марта опубликовало в Twitter странное сообщение: "; l ;; gmlxzssaw", а через 30 мин удалило пост из соцсети.

Журналисты и конспирологи движения QAnon обратили внимание на странный твит и начали искать его толкования.

Первые догадки были в том, что Пентагон слил ядерные коды и скоро можно ждать запуск ракет. Другие предположили, что по клавиатуре прошелся котенок и случайно опубликовал странный пост.

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Сторонники QAnon пропустили твит через систему расшифровки. В одном из вариантов сообщение истолковали как: "Q оправдан".

Журналист издания Daily Dot Микаэль Тален отправил в Пентагон запрос. Командование ответило, что твит случайно написал ребенок одного из сотрудников, когда его оставили без присмотра.

"Ничего страшного не произошло, то есть наш аккаунт не взломали", - заявили в командовании.

Министерство обороны США создало мем о российских хакерах, которые терроризировали ведомства и компании Штатов кибератаками.

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