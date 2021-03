Слив ядерных кодов или котенок на клавиатуре: Пентагон напугал мир странным твитом

Стратегическое командование Вооруженных сил США 28 марта опубликовало в Twitter странное сообщение: "; l ;; gmlxzssaw", а через 30 мин удалило пост из соцсети.

Журналисты и конспирологи движения QAnon обратили внимание на странный твит и начали искать его толкования.

Первые догадки были в том, что Пентагон слил ядерные коды и скоро можно ждать запуск ракет. Другие предположили, что по клавиатуре прошелся котенок и случайно опубликовал странный пост.

Сторонники QAnon пропустили твит через систему расшифровки. В одном из вариантов сообщение истолковали как: "Q оправдан".

Журналист издания Daily Dot Микаэль Тален отправил в Пентагон запрос. Командование ответило, что твит случайно написал ребенок одного из сотрудников, когда его оставили без присмотра.

"Ничего страшного не произошло, то есть наш аккаунт не взломали", - заявили в командовании.

Filed a FOIA request with U.S. Strategic Command to see if I could learn anything about their gibberish tweet yesterday.



Turns out their Twitter manager left his computer unattended, resulting in his "very young child" commandeering the keyboard. pic.twitter.com/KR07PCyCUM