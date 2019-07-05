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суббота, 06 июля 2019 03:30

Следствие вырубленных лесов - почему океаны заполонили водоросли

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Следствие вырубленных лесов - почему океаны заполонили водоросли
Почему океаны заполонили водоросли. Фото: BBC.

От Западной Африки и до Мексиканского залива наблюдается наибольшая в мире плавающая масса морских водорослей.

По состоянию на июнь 2018, пояс в Атлантическом океане протянулся на 8850 км и вмещает более 20 млн тонн биомассы, передает ВВС.

Американские ученые считают - бум водорослей в Атлантическом океане и Карибском море может стать привычным явлением. Одними из факторов, которые провоцируют рост водорослей, является вырубка лесов и использования удобрений.

Доктор Чуанмин Ху из Колледжа морской науки Университета Южной Флориды, отметил, что цветение вышли из-под контроля и это может быть связано с изменением химии океана.

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Исследователи использовали запись спутниковых данных для изучения Sargassum (род бурых водорослей), который расцветал ежегодно с 2011-го по 2018-й. Ученые отмечают, что 2011-й оказался переломным - тогда водоросли прибыли на берег. Это связано с изменением климата, поскольку он влияют на осадки и циркуляцию океана и даже на деятельность человека. Специалисты также отметили, что цветение не происходит из-за повышенной температуры воды.

Соисследователь доктор Меньцю Ван отметил, что некоторые виды Sargassum - группы водорослей, которые живут на поверхности океана, привлекают рыб, птиц и черепах. В открытом океане вид дает большую экологическую ценность, служит местом проживания и убежищем для различных морских животных.

Но избыток может задушить кораллы и морские травы. В этом году с такой проблемой столкнулись около 1000 километров мексиканских пляжей.

По словам ученых, удаления водорослей является трудоемким, дорогим и не всегда эффективным.

Дома бывших жителей Чернобыля поросли деревьями, травой и мхом. А вместо них по улицам ходят дикие животные. После аварии на Чернобыльской АЭС природа стала поглощать бетонные конструкции, все больше овладевая зараженные радиацией территории. Показали, как Чернобыль выглядит сейчас.

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