Следствие подтвердило, что Boeing MH17 сбили с "Бука"

На суде показали показания, что самолет был сбит. Фото: Reuters

Малайзийский Boeing MH17 сбила ракета с "Бука".

Об этом говорится в обвинительном заключении по делу на суде в Нидерландах, передает Суспільне.

Следователи не обнаружили следы другого оружия, с которого могли сбить самолет.

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Обвинение говорит, что "Бук" доставили в Первомайское на Донбассе по приказу и в сопровождении обвиняемых. Свидетели видели запуск ракеты. Есть фотографии следа снаряда. На земле остались следы пожара и гусениц. Экспертиза подтвердила, что самолет сбила ракета с "Бука".

В Нидерландах во время заседания суда по делу об уничтожении в 2014 году самолета рейса MH-17 нидерландские прокуроры заявили, что четверо обвиняемых имели целью сбить украинский военный самолет. По словам прокуроров, так называемый бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин - полковник главного разведывательного управления генштаба вооруженных сил России, глава так называемого ГРУ ДНР Сергей Дубинский, подполковник ГРУ Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко, воевавший за ДНР, виновны в смерти 298 человек.