Следствие обнародовало выводы загадочной смерти соратника Березовского

Николая Глушкова задушил неизвестный.

Российского бизнесмена Николая Глушкова, который был соратником Бориса Березовского, в 2018 году задушил неизвестный, обмотав ему шею собачьим поводком.

Такие выводы следствия были обнародованы во время слушаний в Коронерском суде западного Лондона, пишет Reuters.

Это пытались обставить как суицид.

Детективы считают, что Глушков стал жертвой профессионального убийцы, которого мог подослать Кремль. За время расследования они допросили 537 человек, но личность подозреваемого или нескольких подозреваемых установить не удалось.

Глушкова нашли лежащим лицом вниз в коридоре, а его шея была обмотана красным собачьим поводком. Также на теле обнаружили следы кровоподтеков, а рядом стояла двухступенчатая стремянка и лежала синяя веревка.

Во время вскрытия были обнаружены следы насильственной смерти: переломы гортани и подъязычной кости, а также поверхностные повреждения лица.

Также фельдшер Доминик Бейл, который был на месте происшествия, пояснил, что обычно в случаях самоубийства лестница опрокидывается. Но в этом случае она осталась стоять ровно.

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В 1990-х годах Глушков работал в российской государственной авиакомпании "Аэрофлот" и компании "ЛогоВАЗ", которая принадлежала Березовскому. В 1999 году, когда Березовский бежал в Британию, Глушкову предъявили обвинение в отмывании денег и мошенничестве. Он провел пять лет в тюрьме и был освобожден в 2004 году. В 2017 году во время заочного рассмотрения дела в России Глушков был приговорен к восьми годам тюремного заключения за кражу $ 123 млн в компании "Аэрофлот". О смерти 68-летнего Глушкова стало известно 13 марта 2018. Тогда друзья российского бизнесмена заявили, что считают смерть подозрительной.