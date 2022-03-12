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суббота, 12 марта 2022 21:36

Спецтема: Война России против Украины

Следом за Россией: в Беларуси вводят ограничения по картам Visa, Mastercard и Maestro

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Следом за Россией: в Беларуси вводят ограничения по картам Visa, Mastercard и Maestro
В Беларуси вводят ограничения по картам Visa, Mastercard и Maestro. Фото: pixabay.com

Крупнейший белорусский банк "Беларусбанк" вводит ограничения по картам Visa, Mastercard и Maestro, привязанным к рублевым счетам. Такие же ограничения были введены в РФ, ведущую полномасштабную войну против Украины.

Белорусы за границей в течение суток теперь смогут получить наличными или потратить до 400 рублей. Эти ограничения будут действовать с 00:00 13 марта, отмечает пресс-служба белорусского банка.

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Главная экономистка Всемирного банка Кармен Рейнхарт подчеркивала, что Россия и Беларусь находятся на грани дефолта из-за масштабных санкций. Страна-оккупант попала в глубокий экономический кризис, уже сокративший ВВП России на 9%.

Военнослужащие Вооруженных сил Беларуси категорически отказываются от участия в войне против Украины.

Призывная кампания военнослужащих запаса, начатая белорусскими властями, вызвала панику среди населения. Фиксируются случаи выезда за границу сотрудников полиции вместе с семьями.

Чтобы подавить протесты военных, командование страны начало назначаться на руководящие должности в армии российских офицеров. Начали прибывать офицеры низшего и руководящего звена, которые назначаются на должности в ВС Беларуси.

В отдельных частях близ Бреста происходят бунты. Военнослужащие выражают свое нежелание участвовать в войне против Украины.

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