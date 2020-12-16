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среда, 16 декабря 2020 19:25

Школьниц поставили на колени, чтобы измерить длину юбок

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Школьниц поставили на колени, чтобы измерить длину юбок
Австралийские школьницы. Иллюстративное фото / Getty Images

Школа в австралийском Мельбурне извинилась за то, что учителя заставили группу учениц в возрасте 12-13 лет, встать на колени, чтобы проверить длину юбок.

На сайте школы указано, что юбки должны быть ниже колен. Учениц 7 класса учительница попросила выстроиться и встать на колени, чтобы увидеть, прикасаются ли юбки к полу. Об этом пишет британская The Independent.

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Инцидент заставил более 150 родителей школьниц Брайтонского среднего колледжа в Мельбурне, обратиться через соцсети в дирекцию заведения. Они назвали инцидент патриархальным, унизительным и архаичным актом публичного позора.

Родители написали также электронное письмо руководству школы и попросили, чтобы такого больше не повторялось.

Исполняющий обязанности директора школы Пэт Гаргано сказал, что школа безоговорочно извинилась за инцидент.

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