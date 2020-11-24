Сколько нужно привить людей, чтобы побороть коронавирус

Нужно привить более 80% населения. Фото: www.securitylab.ru

Смысл вакцины от коронавируса состоит в том, чтобы помочь прервать цепочку инфицированных людей.

Только при вакцинации более 70% населения возможно искоренить Covid-19, поделилось издание "РБК-Украина".

Однако согласно соцопросам, около половины украинцев против вакцинации.

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"Мы говорим об инфекциях, которые может контролировать вакцина. Условиями распространения вируса может стать 11 процентов неиммунного населения. Но насколько реально привить более 80 процентов населения? ", - прокомментировала заведующая кафедрой Эпидемиологии НПУ им. Богомольца, доктор медицинских наук Ирина Колесникова.

Недавно стало известно, что детский фонд ООН - ЮНИСЕФ - договаривается о сотрудничестве с более чем 350 партнерами для оперативной доставки вакцины от коронавируса 92 странам мира в рамках механизма COVAX.