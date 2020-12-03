Скандальные гей-вечеринки в Брюсселе посещали украинские депутаты

Давид Манжело - организатор секс-вечеринок в Брюсселе. Фото: с архива Давида Манжело

Гей-вечеринки в Брюсселе посещали депутаты из Украины.

Об этом рассказал организатор кинки-пати Давид Манжело в интервью Onet.

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По его словам, вечеринки посещали политики из Украины, Франции, Германии, Нидерландов, Люксембурга, Швейцариии, Испании, Польши. Назвать фамилии депутатов мужчина отказался.

Манжело добавил, что вечеринки посещают не менее 9 депутатов из партии Фидес, как европейских, так и национальных.

Брюссельская полиция арестовала во время секс-вечеринки дипломатов и одного из депутатов Европарламента.