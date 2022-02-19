"Ситуация ухудшается каждый час" - Кулеба в Мюнхене

На конференции Кулеба призвал иностранных партнеров к действиям. Фото: Дмитрий Кулеба / Facebook

Сегодня, 19 февраля, министер иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация в Украине "ухудшается каждый час".

Об этом он рассказал на Украинском ланче на Мюнхенской конференции безопасности, комментируя фейки пропаганды.

Также Кулеба уверен, что есть легитимные основания для введения "адских санкций" против России уже сейчас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе "вагнеровцы" готовят серию терактов

"Мы считаем, что уже следует ввести санкции за то, что Россия сделала: это раздача паспортов в ОРДЛО. Россию за насильственную паспортизацию пока никто не наказал", - подчеркнул Кулеба.

В частности, министр прокомментировал действия Запада: "У вас есть оружие и возможность помочь устоять украинской экономике. Не должна заканчиваться дипломатия. Нет времени ждать, надо действовать".

"Дискуссии – вещь полезная, но есть время, когда они должны перерасти в действии", - подытожил Кулеба.

Президент Владимир Зеленский прибыл в Мюнхен на конференцию по безопасности. Он уже переговорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсом.