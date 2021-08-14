Силовики Лукашенко вытесняют мигрантов из Беларуси: показали видео

Фото: скріншот із відео

Нелегальные мигранты с Ближнего Востока и других стран хлынули из Беларуси в Латвию.

Беженцев сопровождали белорусские силовики, которые оттесняли их к границе и не давали вернуться назад. Соответствующее видео, снятое 13 августа, опубликовали на странице Вооруженных сил Латвии в YouTube.

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На кадрах видно группы людей с рюкзаками и сумками, которых окружили военные с автоматами и щитами. На последнем видео Государственная пограничная охрана совместно с Национальным вооруженными силами зафиксировала целый строй силовиков и многочисленных мигрантов.

Начиная с июля 2021 белорусские власти намеренно организовали потоки мигрантов через границы Литвы и Латвии, чтобы осуществлять гибридные операции против Евросоюза, НАТО и стран Балтии, пишет Sargs.lv.

Режим чрезвычайного положения решило ввести у границы с Беларусью правительство Латвии. Он будет действовать с 11 августа до 10 ноября. Действие положения распространится на Лудзенский, Краславский, Аугшдаугавский края и город Даугавпилс. Пограничникам позволят применять физическую силу и специальные средства, чтобы сразу возвращать в Беларусь людей, которые незаконно пересекли государственную границу.