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суббота, 14 августа 2021 11:34

Силовики Лукашенко вытесняют мигрантов из Беларуси: показали видео
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Мигрантов из Беларуси в соседние страны сопровождают силовики Лукашенко
Фото: скріншот із відео
Мигрантов из Беларуси в соседние страны сопровождают силовики Лукашенко
Мигрантов из Беларуси в соседние страны сопровождают силовики Лукашенко

Нелегальные мигранты с Ближнего Востока и других стран хлынули из Беларуси в Латвию.

Беженцев сопровождали белорусские силовики, которые оттесняли их к границе и не давали вернуться назад. Соответствующее видео, снятое 13 августа, опубликовали на странице Вооруженных сил Латвии в YouTube.

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На кадрах видно группы людей с рюкзаками и сумками, которых окружили военные с автоматами и щитами. На последнем видео Государственная пограничная охрана совместно с Национальным вооруженными силами зафиксировала целый строй силовиков и многочисленных мигрантов.

Начиная с июля 2021 белорусские власти намеренно организовали потоки мигрантов через границы Литвы и Латвии, чтобы осуществлять гибридные операции против Евросоюза, НАТО и стран Балтии, пишет Sargs.lv.

Режим чрезвычайного положения решило ввести у границы с Беларусью правительство Латвии. Он будет действовать с 11 августа до 10 ноября. Действие положения распространится на Лудзенский, Краславский, Аугшдаугавский края и город Даугавпилс. Пограничникам позволят применять физическую силу и специальные средства, чтобы сразу возвращать в Беларусь людей, которые незаконно пересекли государственную границу.

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