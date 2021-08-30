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понедельник, 30 августа 2021 16:17

Сильнейший за последнее десятилетие ураган Ида разрушает все на своем пути
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Ураган "Ида" бушует США.
Фото: Reuters
"Ида" сорвал крыши у домов.
Ураган "Ида" бушует США.
Сотни людей находятся в опасности из-за урагана "Иду".
Ураган "Ида" бушует США.

В США бушует сильнейший за последнее десятилетие ураган Ида. Президент Джо Байден назвал ураган чрезвычайной катастрофой.

Стихия обесточила сотни тысяч домов, пишет издание Reuters.

"Ближайшие сутки - самые опасные. Ида - ураган четвертой категории. Он движется по континенту на скорости 240 километров в час", - прокомментировал губернатор штата Луизиана Джон Эдвардс.

Ида оказалась мощнее урагана Катрина, который обрушился на Луизиану в 2005 году. Сейчас Новый Орлеан снова ушел под воду, ураган вызвал масштабные наводнения и оползни.

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Стихия сорвала крыши с домов, опрокинула автомобили, оборвала провода электроснабжения. Ида унесла жизнь одного человека, еще около сотни - в опасности.

"22 баржи унесло в воду. Мы понятия не имеем, что на них. Достать их сейчас невозможно. Это слишком опасно. На улицы готовы выйти антимародерские патрули. Мы защитим граждан и их собственность", - сообщили в правительстве штата.

Ида изменила направление движения реки Миссисипи - крупнейшей в Северной Америке.

Французский астронавт МКС Тома Песке продолжает делиться яркими фотографиями Земли из космоса. На этот раз мужчина продемонстрировал, как выглядит из иллюминатора станции ураган Ида, накрывший США.

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