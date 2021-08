Сильнейший за последнее десятилетие ураган Ида разрушает все на своем пути

В США бушует сильнейший за последнее десятилетие ураган Ида. Президент Джо Байден назвал ураган чрезвычайной катастрофой.

Стихия обесточила сотни тысяч домов, пишет издание Reuters.

"Ближайшие сутки - самые опасные. Ида - ураган четвертой категории. Он движется по континенту на скорости 240 километров в час", - прокомментировал губернатор штата Луизиана Джон Эдвардс.

Ида оказалась мощнее урагана Катрина, который обрушился на Луизиану в 2005 году. Сейчас Новый Орлеан снова ушел под воду, ураган вызвал масштабные наводнения и оползни.

Стихия сорвала крыши с домов, опрокинула автомобили, оборвала провода электроснабжения. Ида унесла жизнь одного человека, еще около сотни - в опасности.

"22 баржи унесло в воду. Мы понятия не имеем, что на них. Достать их сейчас невозможно. Это слишком опасно. На улицы готовы выйти антимародерские патрули. Мы защитим граждан и их собственность", - сообщили в правительстве штата.

Ида изменила направление движения реки Миссисипи - крупнейшей в Северной Америке.

