Siemens не смог доказать российскому суду, что его обманули с турбинами

Немецкий концерн Siemens проиграл суд в России против структур госкорпорации "Ростех" - ОАО и ООО "Технопромэкспорт"

Немецкий концерн Siemens проиграл суд в России против структур госкорпорации "Ростех" - ОАО и ООО "Технопромэкспорт".

Siemens не смог доказать, что его дочерняя компания "Сименс технологии газовых турбин" была обманута при заключении контракта на поставку газовых турбин, передает "ТАСС".

"Истцы по первоначальному иску не довели, что "Сименс технологии газовых турбин" имел неправильное представление о природе и предмет оспариваемого договора. Доказательств того, что ответчики намеренно создали у истцов представления, не соответствует действительности, о характере сделки, ее условия, личности участников , предмет, другие обстоятельства, которые повлияли на решение "Сименс технологии газовых турбин" заключить оспариваемый договор, в материалы дела не представлено", - говорится в сообщении.

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Кроме того, суд не нашел оснований для удовлетворения встречного иска "Технопромэкспорт", который оспаривал пункты контракта, что, по мнению структуры Ростех, "противоречат запрету на действия, наносящие ущерб суверенитету РФ, принципа единства экономического пространства, свободного перемещения товаров на территории РФ , не соответствует принципам Конституции РФ ".

Арбитражный суд Москвы отказал немецкому концерну Siemens вернуть турбины, которые были установлены в Крыму в обход санкций. Россияне подали встречный иск против Siemens, обвиняют в нарушении российского законодательства.