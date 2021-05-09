Сход лавины в Альпах: число погибших растет

Туристы погибли под лавиной. Фото: Reuters

Во французских Альпах в результате схода лавины погибли семь туристов.

Самому младшему из погибших было 42 года, самому старшему - 76 лет. Об этом сообщает BFMTV.

Туристы двигались горами двумя группами. В составе первой было два человека, в составе второй - три. Все туристы родом из Гренобля. Выжил только один человек.

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В пятницу власти предупредили о "особо высокий" риск схода лавин в эти выходные, поскольку в последние дни температура снизилась после сильного снегопада в горах.

8 травня в Альпах під лавиною загинуло четверо туристів. Трагедія сталася на території комуни Валуар. В результате схода лавины в штате Уттаракханд на севере Индии погибли восемь человек. Лавина сошла в пятницу поздно вечером во время сильного снегопада в районе Чамоли штата Уттаракханд на севере Индии.