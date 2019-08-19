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"Северный поток-2": суд Финляндии отклонил апелляцию экологов

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&quot;Северный поток-2&quot;: суд Финляндии отклонил апелляцию экологов
Суд Финляндии разрешил строить "Северный поток-2". Фото: LB.ua

Высший административный суд Финляндии отклонил апелляцию экологов относительно строительства "Северного потока-2".

Так суд оставил в силе решение региональных властей, по которому российский проект Nord Stream 2 AG может провести две трубы газопровода по территории экономической зоны Финляндии. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Апелляцию подала зарегистрированная в Польше экологическая организация Client Earth Prawnicy dla Ziemi. Административный суд города Вааса отказался его рассматривать. Причина отказа заключается в том, что суд признал территориальную деятельность экологической организации такой, что не распространяется на экономическую зону Финляндии.

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Высший административный суд немедленно рассмотрел апелляцию. Согласно заключению суда, процедура оценки воздействия строительства газопровода на окружающую среду, касающейся экономической зоны Финляндии, была проведена в соответствии с международными соглашениями.

"Северный поток-2" - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Общая мощность газопровода с уже существующим "Северным потоком" составляет 55 млрд куб. м газа.

"Северный поток-2" пройдет вдоль газопровода "Северный поток" по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.

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