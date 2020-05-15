Северный поток-2: Германия сломала планы России на льготы

С начала года российский Газпром требовал освободить "Северный поток-2" от регулирования ЕС. Фото: pixabay

Российскому проекту "Северный поток-2" федеральное сетевое агентство Германии отказало в иммунитете к Газовой директиве Европейского Союза.

Регулятор отклонил заявку Nord Stream 2 AG, постановив, что газопровод подлежит европейскому регулированию, сообщили на сайте агентства.

С начала года российский Газпром требовал освободить "Северный поток-2" от регулирования ЕС.

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Это возможно благодаря измененной Газовой директиве ЕС, если направить соответствующий запрос регулятору той страны Евросоюза, в территориальных водах которой заканчивается трубопровод.

Газовая директива ЕС является одним из ключевых документов европейского энергетического законодательства, регулирующего рынки газа на территории Евросоюза. Согласно с Газовой директивой, Газпром сможет использовать "Северный поток-2" после завершения строительства только на 50%. Остальные мощности должны быть предоставлены третьим поставщикам.

Если санкции не смогут остановить строительство российского "Северного потока-2", Украина найдет способ "похоронить" газопровод. Об этом ведет переговоры с США и другими партнерами.